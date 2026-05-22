20 тысяч рублей тратят нижегородцы на выпускной для 11-классников

Родители девятиклассников в Нижнем Новгороде собирают по 13 тысяч рублей, при этом некоторые семьи решили вовсе отказаться от проведения торжеств.

Сервис по поиску работы SuperJob представил данные о расходах родителей на организацию выпускных вечеров в 2026 году. В Нижнем Новгороде средний сбор на праздник для выпускников 9 классов составляет 13 000 рублей, а для учеников 11 классов — 20 000 рублей.

Помимо взносов на организацию, значительная часть бюджета уходит на праздничные наряды. Подготовка сына к выпускному в 9 классе обходится родителям в среднем в 18 500 рублей, дочери — в 17 000 рублей. В 11 классе ситуация меняется: на одежду для выпускников-юношей тратят 21 500 рублей, а на наряды для девушек — 23 000 рублей.

Согласно опросу, 13% родителей девятиклассников сообщили, что выпускные вечера в классах их детей проводиться не будут. Среди родителей одиннадцатиклассников доля отказавшихся от торжества чуть ниже и составляет 9%.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу алкоголя введут в Нижнем в дни последних звонков.