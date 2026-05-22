Пашинян опроверг слухи о подорожании газа из России для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цена на российский газ для республики не изменится. Он опроверг информацию о возможном подорожании топлива в ходе брифинга для журналистов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Между Арменией и Россией есть договор, который действует, и этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», — приводит ответ Пашиняна на вопрос о возможном повышении цены на энергоресурс «Интерфакс».

Единственным поставщиком природного газа в Армению выступает «Газпром». Транспортировкой топлива занимается ЗАО «Газпром Армения» — дочерним предприятием российского концерна.

Газ поступает в республику транзитом через Грузию. На границе цена российского газа составляет $165 за 1 тысячу кубических метров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян четко обозначил позицию Еревана: страна не будет участвовать в инициативах, направленных против России, и не намерена вступать в конфликт с Москвой. Политик подчеркнул, что к интересам Российской Федерации необходимо относиться с должным уважением. При этом глава армянского правительства отметил: как в России, так и в Армении существует немало сил, заинтересованных в ухудшении двусторонних отношений.

