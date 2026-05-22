Пашинян опроверг слухи о подорожании газа из России для Армении

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян четко обозначил позицию Еревана: страна не будет участвовать в инициативах, направленных против России, и не намерена вступать в конфликт с Москвой. Политик подчеркнул, что к интересам Российской Федерации необходимо относиться с должным уважением. При этом глава армянского правительства отметил: как в России, так и в Армении существует немало сил, заинтересованных в ухудшении двусторонних отношений.