Пашинян опроверг слухи о подорожании газа из России для Армении

«Между Арменией и Россией есть договор, который действует, и этот договор является взаимовыгодным. В договоре есть условия. В связи с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться», — приводит ответ Пашиняна на вопрос о возможном повышении цены на энергоресурс «Интерфакс».
Газ поступает в республику транзитом через Грузию. На границе цена российского газа составляет $165 за 1 тысячу кубических метров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян четко обозначил позицию Еревана: страна не будет участвовать в инициативах, направленных против России, и не намерена вступать в конфликт с Москвой. Политик подчеркнул, что к интересам Российской Федерации необходимо относиться с должным уважением. При этом глава армянского правительства отметил: как в России, так и в Армении существует немало сил, заинтересованных в ухудшении двусторонних отношений.