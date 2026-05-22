В Башкирии планируют построить молочный завод и ферму на семь тысяч коров

— Шикарный объект. У нас в принципе ёмкости для хранения зерна где-то на 4 млн тонн есть. Это хороший результат. В прошлом году 3 млн 200 тысяч тонн урожая у нас было. Недавно мы брали и пять миллионов, это рекорд был, второе место после 1986-го года. Но вот дай бог, в этом году тоже ориентируемся на хороший урожай. Если, конечно, не будет, как в прошлом году, дождей, когда у нас погиб урожай, там считайте миллион тонн зерна по нашим прикидкам на полях остался. Здесь сушка, калибровка, здесь протравливание зерна идёт, то есть зерно готовое к тому, чтобы его сеять. 120 тысяч тонн, представляете, вот сколько здесь хранится качественного зерна. У предприятия это не один селекционный центр, еще один большой работает в Аургазинском районе. И что мне больше всего понравилось — здесь порядка 60 рабочих мест. Это с Улукулево часть людей работают, то есть люди, которые здесь живут, и приходят сюда. Пожалуйста, рядом с домом хорошие рабочие места. Уважение к людям. Поэтому спасибо, что у нас есть такие люди, которые экономику двигают. «Урожай» — молодцы, и мне хочется им помогать, помогать и помогать. Чтобы в коня корм, как говорится, — сказал Радий Хабиров.