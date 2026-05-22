Пашинян прокомментировал запрет на поставки цветов в Россию

Напомним, ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении с 22 мая 2026 года. Запрет будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее итогов. В ведомстве пояснили, что решение направлено на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Кроме того, не исключалось, что под видом армянской продукции в РФ могут попадать цветы из стран, поставки из которых уже запрещены.