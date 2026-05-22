Пашинян прокомментировал запрет на поставки цветов в Россию

«Всякого рода ограничения существовали всегда, поскольку любые товары, не соответствующие фитосанитарным стандартам, подпадают под такие меры. Эти ограничения были и будут существовать. Это очередная рабочая ситуация», — приводит «Интерфакс» ответ Пашиняна.
Глава правительства подчеркнул, что вопросы, связанные с несоответствием товаров стандартам, решаются в рабочем порядке. Он также добавил, что подобные темы регулярно поднимаются на заседаниях ЕАЭС.
«Мы всегда обсуждаем эти вопросы на заседаниях ЕАЭС, в том числе, насколько определенные виды экспортируемых и импортируемых товаров могут считаться товарами ЕАЭС», — отметил премьер.
Никол Пашинян сообщил, что в Армению уже прибыла делегация Россельхознадзора. Ее задача — провести совместные проверки предприятий, которые занимаются производством и экспортом продукции растительного и животного происхождения.
Напомним, ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении с 22 мая 2026 года. Запрет будет действовать до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее итогов. В ведомстве пояснили, что решение направлено на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Кроме того, не исключалось, что под видом армянской продукции в РФ могут попадать цветы из стран, поставки из которых уже запрещены.