Нацбанк показал, как будет выглядеть новая 200-рублевая банкнота в Беларуси

Национальный банк показал, как будет выглядеть новая 200-рублевая банкнота в Беларуси.
Ранее мы писали, что с 1 июня 2026 года Нацбанк выпускает в обращение в стране новую банкноту образца 2009 года номиналом 200 белорусских рублей 2026 года выпуска.
Дизайн новой двухсотрублевой купюры схож с той, которая находится в обращении. Но есть и некоторые различия. В частности, факсимиле подписи экс-главы Нацбанка Петра Прокоповича было заменено на подписи председателя правления Национального банка Романа Головченко. Также был изменен год выпуска и указано название Могилевского областного художественного музея имени П. Масленикова.
В Нацбанке уточнили, что была увеличена износоустойчивость купюры за счет двустороннего лакирования. Вместе с тем обновленный защитный комплекс позволит защитить банкноту от подделки.
