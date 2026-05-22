Нижегородцы стали чаще покупать свежие овощи и компьютеры

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,7%

Источник: Нижегородская правда

По итогам 2025 года оборот розничной торговли в Нижегородской области увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Нижегородстат.

В 2025 году в регионе было продано товаров на 1424,2 миллиарда рублей. Доля непродовольственных товаров составила 52,8, продуктов, напитков и табачных изделий — 47,2%.

Активнее всего выросли продажи свежих овощей, яиц, безалкогольных напитков, хлеба, сахара.

Меньше стали покупать масел и жиров, рыбы и моллюсков, свежих фруктов и картофеля.

Из непродовольственных товаров чаще покупали в прошлом году компьютеры, лекарства, легковые автомобили, ювелирку и велосипеды. Реже — часы, фотоаппаратуру, мобильники и бытовые электротовары.