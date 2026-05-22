МАЗ представил в Санкт-Петербурге новый электробус- «гармошку»

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Минский автозавод представил новый электробус особо большой вместимости МАЗ 305Е на проходящей 22—23 мая в Санкт-Петербурге выставке «ТранспортФест», сообщает Telegram-канал предприятия.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что представленный электробус был создан при тесном сотрудничестве с российскими партнерами. Модель продолжает заводскую эколинейку с модульной конструкцией.

«МАЗ 305Е демонстрирует дальнейшее развитие экологической линейки третьего поколения, основанной на принципе модульности конструкции», — говорится в сообщении.

По информации автозавода, возможности этой платформы позволяют создавать технику длиной от 9 до 18,5 метра, а также с разными типами силовых установок, работающих на дизельном, газовом топливе или электричестве. Транспортные парки могут иметь однотипную технику, комбинируя дизельные автобусы и электробусы.

Модель 305Е оснащена электродвигателем мощностью 220 кВт и высокоемким литий-никель-марганец-кобальтовым аккумулятором в 588 кВт/ч российского производства. Батарея обеспечивает запас хода от 240 километров без промежуточной подзарядки на конечной остановке.

Новый электробус — супернизкопольный, высота подножки на входе составляет всего 32 см. Зависимая пневматическая подвеска с электронным управлением ECAS обеспечивает дополнительную плавность хода.

В рамках выставки «ТранспортФест» экспозиция техники производства МАЗ представлена на Манежной площади в Санкт-Петербурге.