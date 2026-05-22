Топ-менеджер "Ингосстраха" рассказал о недооцененных рисках для предпринимателей

— Хочется смотреть на это позитивно. Рынок растет ежегодно — и корпоративный, и розничный сегменты. Да, темпы не всегда высокие, но динамика стабильная. Уровень проникновения страхования в России пока ниже, чем в ряде других стран, но он постепенно увеличивается. Раньше мы сравнивали себя с Европой, сейчас по объему рынка мы примерно на уровне Бельгии, Дании и Швеции, но уже больше, чем Польша и Австрия. При этом процент в ВВП у нас в почти в 10 раз ниже — 1,7% против 11%. Нагляднее, пожалуй, выглядит сравнение с рынками дружественных стран «Большого Юга». Мы похожи с Индонезией, 4-й стране в мире по размеру населения, и по объему, и по проценту в ВВП, и потенциалу роста, а ориентиром может являться Малайзия и Таиланд с более чем 5% проникновением против 1,7% нашего.