Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в поездах дальнего следования возглавил список подорожавших услуг в Калининградской области

Выросли в цене поездки в страны Закавказья и Турцию.

В Калининградской области в апреле сильнее всего подорожал проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования (+23,12%) и (+11,66%) соответственно. Такие данные приводит Калининградстат.

В категории услуг связи изменилась абонентская плата за неограниченный объём местных телефонных соединений (+5,63%) и плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от её типа (+5,53%).

Выросли в цене поездки в страны Закавказья (+3,75%) и Турцию (+2,47%), а снизились — на поездки в Китай (—30,18%), страны Юго-Восточной Азии (—19,11%), Египет (—11,28%) и страны Средней Азии (—5,59%).

Среди услуг внутреннего туризма изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Цены также выросли на проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4−5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).

Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась на 7,67%.