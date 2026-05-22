Проезд в поездах дальнего следования возглавил список подорожавших услуг в Калининградской области

В Калининградской области в апреле сильнее всего подорожал проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования (+23,12%) и (+11,66%) соответственно. Такие данные приводит Калининградстат.
В категории услуг связи изменилась абонентская плата за неограниченный объём местных телефонных соединений (+5,63%) и плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от её типа (+5,53%).
Выросли в цене поездки в страны Закавказья (+3,75%) и Турцию (+2,47%), а снизились — на поездки в Китай (—30,18%), страны Юго-Восточной Азии (—19,11%), Египет (—11,28%) и страны Средней Азии (—5,59%).
Среди услуг внутреннего туризма изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Цены также выросли на проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4−5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).
Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) снизилась на 7,67%.