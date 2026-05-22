Проезд в поездах дальнего следования возглавил список подорожавших услуг в Калининградской области

Среди услуг внутреннего туризма изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Цены также выросли на проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4−5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).