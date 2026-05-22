Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 22 мая перед выходными

Национальным банком изменены валютные курсы на 22 мая, пятницу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на пятницу, 22 мая, Национальный банк скорректировал курсы валют следующим образом: 1 доллар США равен 2,7315 белорусского рубля, 1 евро — 3,1760 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8656 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 21 мая, курс доллара, курс евро и также курс российского рубля подросли в пятницу, 22 мая. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0011 белрубля, курс евро увеличился на 0,0120 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0060 белрубля.
Еще Нацбанк показал, как будет выглядеть новая 200-рублевая банкнота в Беларуси.