В Челябинской области в июне откроют завод по переработке многослойной упаковки

В Челябинской области завершается строительство завода по переработке картонной многослойной упаковки — так называемого тетрапака. Открытие предприятия запланировано на июнь 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании «Центр упаковки» Алексей Лукин.
Новое производство станет уникальным для Урала. В России это будет третий подобный завод, но по масштабам — первый. Предприятие будет перерабатывать упаковку из-под молока, соков и других продуктов, которая практически не разлагается и сложно поддается утилизации.
«Данная упаковка не разлагается, поэтому очень сложно перерабатывается. В результате переработки получается два продукта: бумажное волокно, которое мы используем для своей продукции, и гранулы полиал — смесь алюминия и пластика. Эта продукция востребована для производства террасных досок, дорожных покрытий и других инновационных материалов», — пояснил Алексей Лукин.
Мощность нового завода составит около 900 тонн переработанной упаковки в месяц. Сырье планируют получать с полигонов Челябинска, Екатеринбурга и близлежащих регионов. Компания уже заключила соглашения с сортировщиками и сборщиками отходов. По словам Алексея Лукина, в России ежегодно образуется порядка 150 тысяч тонн такой упаковки, и почти вся она захоранивается. Задача нового завода — изменить эту ситуацию.
Напомним, что в 2023 году эта же компания запустила крупнейшее в России производство формованной упаковки для яиц. Сейчас предприятие выпускает порядка 10—11 миллионов упаковок в месяц, снабжая птицефабрики Челябинской области и Уральского федерального округа.