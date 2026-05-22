В Челябинской области в июне откроют завод по переработке многослойной упаковки

Мощность нового завода составит около 900 тонн переработанной упаковки в месяц. Сырье планируют получать с полигонов Челябинска, Екатеринбурга и близлежащих регионов. Компания уже заключила соглашения с сортировщиками и сборщиками отходов. По словам Алексея Лукина, в России ежегодно образуется порядка 150 тысяч тонн такой упаковки, и почти вся она захоранивается. Задача нового завода — изменить эту ситуацию.