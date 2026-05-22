Мэрия Челябинска хочет «воткнуть» многоэтажки в частный сектор

Жители борются с этой перспективой в судах, но пока не смогли добиться окончательного положительного решения в свою пользу.
ЕАН рассказывал, что горожане записали видеообращение к главе города Алексею Лошкину с просьбой отказаться от идеи застройки частного сектора многоэтажками на улице Стахановцев. На том участке сейчас находятся два ветхо-аварийных дома. Один расселен, другой нет. Горожане утверждают со ссылкой на экспертов, что по нормам там нельзя возводить высокие дома, так как для них нет соответствующей инфраструктуры — ни инженерной, ни социальной.
Мы попросили администрацию Челябинска прояснить свою позицию по вопросу застройки Первого Планового. Вот что нам ответили (приводим комментарий полностью):
"Развитие застроенных территорий является одним из приоритетных направлений органов местного самоуправления по улучшению качества городской среды, направленное на переселение граждан из аварийного жилья, его снос и строительство на освобожденном месте новых жилых домов и инфраструктуры за счет средств застройщиков.
В 2019 году администрацией Челябинска определена подлежащая развитию территория в границах улиц Барбюса, Стахановцев, Коммунаров в Ленинском районе города Челябинска. На ней уже располагались многоквартирные дома, которые на тот момент были признаны аварийными и подлежащими сносу. Частный сектор является смежным по отношению к этой территории.
По результатам открытого аукциона, который состоялся в июне 2021 года, с его победителем — ООО СЗ «Финтек» — заключен договор. По его условиям застройщику предстояло расселить аварийные дома, снести их, а на их месте возвести новое жилье. Застройщик во исполнение договора передал в муниципальную собственность жилые помещения для предоставления их нанимателям, проживающим в аварийных домах, а также перечислил средства для выплаты возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.
В случае расторжения действующего договора в одностороннем порядке по инициативе органа местного самоуправления без уважительных на то причин у застройщика возникнет право потребовать возмещения многомиллионных убытков с администрации города Челябинска. Отметим, что в июле 2025 года Ленинский районный суд по иску жителей частного сектора признал заключенный договор законным.
В 2025 году ООО С3 «Финтек» разработана документация по планировке территории, по которой предполагается строительство двух многоквартирных домов этажностью от семи до девяти этажей. В апреле 2026 года по иску первого заместителя прокурора Челябинской области решением Советского суда документация признана законной, в требовании о признании ее недействующей отказано", — говорится в ответе мэрии.
Жители частного сектора рук не опускают: они подали апелляционную жалобу на решение Советского райсуда. В поселке считают, что власти и застройщик хотят «впихнуть невпихуемое». Горожане обращаются не только в суды и к главе города. Они уже написали обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.