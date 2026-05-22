НГЛУ расширит партнерские связи с университетом Вьетнама

22 мая 2026 года в Ханое прошёл Третий форум ректоров университетов России и Вьетнама. Важнейшим событием мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве между Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н. А. Добролюбова (НГЛУ) и Ханойским университетом предпринимательства и технологий (ХУПТ), сообщили в пресс-службе вуза.
Документ скрепили подписями ректор НГЛУ Никита Авралев и уполномоченный проректор ХУПТ Чак Дык Минь.
Никита Авралев подчеркнул особую роль университетов в развитии межцивилизационных коммуникаций. По словам ректора НГЛУ, укрепление связей с учебными заведениями Вьетнама откроет новые возможности для:
реализации совместных проектов и мероприятий;
организации студенческих и преподавательских обменов в сфере лингвистики и межкультурных коммуникаций;
продвижения вьетнамского языка в России и русского языка во Вьетнаме.
Руководитель нижегородского вуза также отметил, что в университете уже обучаются граждане Вьетнама, и выразил гордость за успехи вьетнамских студентов и аспирантов, а также приветствовал новые перспективные маршруты кооперации.
Форум был организован Минобрнауки России, Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама и МГУ им. М. В. Ломоносова. В мероприятии приняли участие представители более 100 российских и вьетнамских вузов. Итогом встречи стало подписание около 50 документов о сотрудничестве между университетами двух стран.