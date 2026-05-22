До четырёх полос расширят ещё 22 километра трассы между Челябинском и Казахстаном

Для чего обновляют трассу А-310.
Проект реализуется комплексно. На обозначенном участке не только расширяют дорожное полотно до двух полос в каждую сторону. Подрядчики сразу строят современные разворотные петли, а также временный объездной участок. Это позволит обеспечить безопасный и бесперебойный проезд на время работ. Особое внимание уделяют созданию современной системы освещения, ведь это напрямую влияет на безопасность движения в тёмное время суток.
— Трасса А-310 — это важнейший транспортно-логистический коридор, который связывает наш регион с крупнейшими рынками Средней Азии и Китая, — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — От его состояния зависит работа промышленности и сельского хозяйства юга области. Системная модернизация этой трассы — вклад в укрепление экономики и улучшение повседневной жизни жителей региона. Расширение полотна, строительство инфраструктуры безопасности, новая система освещения — каждый километр должен быть надёжным и современным.
Последовательное обновление магистрали позволит значительно повысить её пропускную способность и укрепить транспортную связанность региона с международными направлениями.
— Здесь, вдоль федеральной трассы А-310, сконцентрированы производственные и сельскохозяйственные кластеры Южноуральского, Еманжелинского и Увельского округов, — отметил заместитель начальника подведомственного Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» — директор филиала в Челябинске Александр Гусев. — Выражаем благодарность губернатору Челябинской области за неизменную поддержку проектов по модернизации опорной сети дорог и, в частности, капитального ремонта трассы А-310.
Про безотходное дорожное строительство.
При расширении дороги внимание уделяется и экологии. К примеру, асфальтовый срез теперь используется для дальнейшего дорожного строительства. Как работает специальная мобильная установка для придания новой жизни вторсырью, пояснил представитель подрядчика.
— Мы используем грунтосмесительную установку китайского производства производительностью 400 тонн в час, — рассказал начальник асфальто-бетонного завода компании «Мосдорстрой» Кирилл Демаков. — Наш участок решает задачи формирования одного из слоёв дорожной одежды. Плюс попутно занимаемся утилизацией асфальтового среза — так называемого асфальтогранулята, который по сути является отходом.
На этом заводе формируют специальную смесь, которая на 60% состоит из асфальтогранулята, в неё также добавляют цемент, битумные катионные эмульсии и другие необходимые составляющие. Получается смесь, идеально подходящая для верхнего слоя основания. В дальнейшем именно на неё укладывают три слоя асфальтового покрытия.
— В течение смены, в зависимости от заявки, делаем до 1 000 тонн такой смеси. Раньше старый асфальт использовали только в обочины. А нынешние технологии дошли до того, что вместо одного из слоёв щебня делается подобный «пирог» — смесь, которая, очень хорошо держит нагрузку. И получается безотходное производство дорог, — отметил Кирилл Демаков.
Завершить капитальный ремонт на участке с 53 по 75 километры планируется в третьем квартале 2027 года. Обновление трассы А-310 — часть системной работы правительства Челябинской области по развитию опорной дорожной сети региона.
Тем временем в Челябинске в разгаре масштабное обновление дорожной сети, обеспечивающей подъезды к образовательным и досуговым учреждениям города. Работы идут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожникам предстоит полностью восстановить покрытие проезжей части, обновить пешеходные зоны и обустроить парковочные места рядом со школами, детскими садами и институтами.