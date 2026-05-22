Подведены итоги конференции ЦИПР-2026

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги форума, подчеркнул: «ЦИПР подтверждает, что наш регион — один из лидеров в индустрии ИТ в стране. Нижний Новгород сегодня ассоциируется не только с промышленностью, развитым туризмом, но и с высокими технологиями. По итогам прошлого года оборот нижегородских ИТ-компаний вырос почти в 1,5 раза и составил более 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в правительстве региона по итогам 2026 года достигнет, по нашим прогнозам, 75%. ЦИПР-2026 — это огромное количество гостей и участников, интересных стендов, продуктивных переговоров и подписаний. Наши ИТ-компании на конференции представили более 50 различных разработок. И самое приятное, что в “открытый день” на площадке достижения отрасли смогли увидеть все желающие».