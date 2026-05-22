Нацбанк представил первую банкноту с подписью Головченко

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Новая банкнота номиналом 200 белорусских рублей будет выпущена с обновленным дизайном и улучшенным защитным комплексом, сообщили в пресс-службе Национального банка Беларуси.
По сообщению регулятора, выпуск новой банкноты в обращение станет продолжением актуализации дизайна и защитного комплекса белорусских бумажных денег образца 2009 года. При этом Нацбанк заменит ветхие и поврежденные банкноты на годные к обращению.
«Новая банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных банкнот номиналами 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, выпущенных в обращение в 2019 — 2022 годах», — прокомментировал регулятор.
На новой банкноте, дизайн которой схож с предыдущей версией, факсимиле подписи бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича заменено на факсимиле подписи нынешнего председателя правления Романа Головченко.
Кроме того, указаны 2026 год и название изображенного архитектурного сооружения: «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава».
Что касается защитного комплекса, то к многотоновому водяному знаку на новой банкноте был добавлен дополнительный водяной знак — филигрань. Защитную нить заменили на более широкую с визуальными эффектами.
Также сообщается, что в бумаге новых банкнот использовано усиление кромки «Iron Frame» и увеличена износоустойчивость за счет двустороннего лакирования.
В Нацбанке пояснили, что обновленный защитный комплекс обеспечит надежную защиту банкнот от подделки. При этом граждане могут быстро и безошибочно проверить их подлинность, сделать это с новыми купюрами будет легче.
Регулятор также добавил, что банкноты образца 2009 года останутся законным платежным средством Беларуси.