Нижегородцам напомнили об изменениях в экзаменах на водительские права

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает будущим водителям о вступлении в силу новых правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Изменения начали действовать в регионе с 12 мая 2026 года.
Согласно обновленному регламенту, практическая часть экзамена в ГИБДД теперь должна быть сдана не позднее чем через 60 календарных дней после успешного прохождения теории (этот срок может быть увеличен только по личному заявлению кандидата). Если же будущий водитель не успевает сдать практику в течение шести месяцев, ему придется заново проходить теоретический тест — повторный экзамен назначат в течение 30 дней после истечения полугодового срока.
Кроме того, ужесточились меры борьбы с нарушениями во время испытаний. Если кандидат в водители воспользуется телефоном, микронаушниками, фото-, видеоаппаратурой или любыми справочными материалами, экзамен незамедлительно прекратят, а его результаты аннулируют. Прийти на повторную сдачу после такого нарушения разрешат не ранее чем через 12 месяцев.
