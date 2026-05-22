Нижегородцам напомнили об изменениях в экзаменах на водительские права

Согласно обновленному регламенту, практическая часть экзамена в ГИБДД теперь должна быть сдана не позднее чем через 60 календарных дней после успешного прохождения теории (этот срок может быть увеличен только по личному заявлению кандидата). Если же будущий водитель не успевает сдать практику в течение шести месяцев, ему придется заново проходить теоретический тест — повторный экзамен назначат в течение 30 дней после истечения полугодового срока.