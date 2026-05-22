Эксперт Юшков: в Краснодарском крае ограничения на топливо маловероятны

«Продолжаются атаки на российские НПЗ, в том числе на юге, многие из них находятся во внеплановых ремонтах. Поэтому производства топлива становится меньше. Есть проблема с логистикой, и она постоянная, просто сейчас еще и усиливается в том плане, что переработки своей в Крыму нет, поэтому нужно везти топливо из других регионов России. На самом деле для южных регионов России каждый год возникает проблема своевременной доставки топлива на каждую АЗС. Особенно во время отпускного сезона или когда сезон заканчивается — конец августа, начало сентября», — сказал Игорь Юшков в беседе с «Бизнес ФМ Краснодар».