Эксперт Юшков: в Краснодарском крае ограничения на топливо маловероятны

В Севастополе на заправках сети ТЭС продажу топлива ограничили до 20 литров на один автомобиль или канистру. Меру ввели для предотвращения ажиотажа до стабилизации обстановки. Ситуация на полуострове вызвала вопросы у жителей Краснодарского края, где в разгар летнего сезона нагрузка на АЗС также многократно возрастает.
Ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков назвал основные причины.
«Продолжаются атаки на российские НПЗ, в том числе на юге, многие из них находятся во внеплановых ремонтах. Поэтому производства топлива становится меньше. Есть проблема с логистикой, и она постоянная, просто сейчас еще и усиливается в том плане, что переработки своей в Крыму нет, поэтому нужно везти топливо из других регионов России. На самом деле для южных регионов России каждый год возникает проблема своевременной доставки топлива на каждую АЗС. Особенно во время отпускного сезона или когда сезон заканчивается — конец августа, начало сентября», — сказал Игорь Юшков в беседе с «Бизнес ФМ Краснодар».
В Краснодарском крае, по словам специалисты, ситуация лучше, чем в Крыму. Этому способствуют сети вертикально интегрированных компаний, которые стараются обеспечить свои заправки топливом в полном объеме. Однако локальные перебои возможны, особенно у независимых АЗС.
Эксперт напомнил о ситуации прошлого года, когда цена на бирже выросла, а в рознице поднять цены было невозможно из-за конкуренции и требований ФАС. Независимые заправки, покупая бензин дорого и продавая дешево, прекращали торговать бензином, чтобы не нести убытки. Ситуация может повториться и в этом году.