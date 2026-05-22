Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию минеральной воды «Джермук»

Роспотребнадзор выявил превышение содержания гидрокарбоната в минеральной воде «Джермук».

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот на территории России минеральной воды «Джермук». Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота пищевой продукции: “Минеральная природная лечебно-столовая питьевая газированная вода “Джермук”, — сообщает ведомство.

Уточняется, что в воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Маркировка продукции не соответствует действительности, что может привести к заблуждению потребителей и ухудшению их здоровья.

Уведомления были направлены в Евразийскую экономическую комиссию и ассоциации компаний розничной и интернет-торговли. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Это уже не первый раз, когда ведомство приостанавливает ввоз данной продукции в Россию. В апреле Роспотребнадзор частично снял с продажи определенные экземпляры партии минеральной воды «Джермук».