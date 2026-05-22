На ПМЭФ покажут новый российский пассажирский самолет ИЛ-114−300

На Петербургском международном экономическом форуме будет представлен пассажирский самолет Ил-114−300. Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину Денис Погодин, первый заместитель директора филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина, выпускник программы «Время героев».
Погодин подчеркнул, что руководит программой Ил-114. Он отметил, что перед авиастроительной отраслью России стоит задача достижения технологического суверенитета и производства новых отечественных самолетов.
«Мой ключевой проект — региональный Ил-114, — это практический шаг в этом направлении. На Петербургском международном экономическом форуме планируем показать самолет, и были бы очень рады, если бы вы нашли возможность и осмотрели его лично», — сказал Погодин.
По мнению Погодина, Ил-114−300 заменит устаревшие Ан-24, Ан-26 и ATR 72, Bombardier. Серийный выпуск организуют на Луховицком авиационном заводе.
Ранее KP.RU сообщил, как проходят испытания импортозамещенного российского самолета Superjet.