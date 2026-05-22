Представитель ЦБ Данилов сообщил, что его шокировали цены на квартиры в Москве

В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на первичное жилье в России в 2025 году выросли на 8,7% в годовом выражении. Перед этим она обратила внимание, что жилье дорожало на фоне сохраняющегося высокого спроса, несмотря на отсутствие всеобщей льготной ипотеки, завершенной в июле 2024 года. По ее мнению, повышение производительности труда в жилом секторе позволит замедлить рост цен.