Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год сократилась до 245,816 млрд руб. с 479,45 млрд руб. годом ранее. При этом на дивиденды компания направит 88% прибыли. Для сравнения: по итогам 2024 года финальные дивиденды составили 27,21 ₽ на акцию, а с учетом полугодовых выплат (51,96 ₽) общий дивиденд за тот год достиг 79,17 ₽ на акцию.