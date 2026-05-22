Потерял карту. Что нужно срочно сделать, подсказал эксперт

Как минимум, карту нужно сразу же заблокировать.

Депутат Госдумы Антон Немкин назвал пять шагов для волгоградцев, потерявших платежную карту. Эксперт по цифровой безопасности подчеркнул: действовать нужно быстро, чтобы избежать списаний.

Сначала карту блокируют через мобильное приложение, интернет-банк или по горячей линии банка. Затем проверяют последние операции: если найдены чужие списания — сразу подают заявление в банк о мошенничестве. Третий шаг — перевыпуск карты онлайн или в отделении. Четвертый — обновление реквизитов в автоплатежах и кошельках. Пятый — смена паролей и включение двухфакторной аутентификации, если с картой утеряны документы или записи с кодами, — пишет «Лента.ru».

«В первую очередь необходимо как можно скорее заблокировать карту. Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк вашей финансовой организации», — пояснил Антон Немкин.

Волгоградцам стоит заранее подготовить небольшой запас наличных. Регулярный мониторинг уведомлений от банка и установка лимитов на операции помогут вовремя заметить подозрительную активность. Если карта потеряна — не тяните: заблокируйте ее прямо сейчас через приложение вашего банка.

Ранее сообщалось о новых правилах для перевода денег.