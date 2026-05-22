Потерял карту. Что нужно срочно сделать, подсказал эксперт

Депутат Госдумы Антон Немкин назвал пять шагов для волгоградцев, потерявших платежную карту. Эксперт по цифровой безопасности подчеркнул: действовать нужно быстро, чтобы избежать списаний.
Сначала карту блокируют через мобильное приложение, интернет-банк или по горячей линии банка. Затем проверяют последние операции: если найдены чужие списания — сразу подают заявление в банк о мошенничестве. Третий шаг — перевыпуск карты онлайн или в отделении. Четвертый — обновление реквизитов в автоплатежах и кошельках. Пятый — смена паролей и включение двухфакторной аутентификации, если с картой утеряны документы или записи с кодами, — пишет «Лента.ru».
«В первую очередь необходимо как можно скорее заблокировать карту. Это можно сделать через мобильное приложение или интернет-банк вашей финансовой организации», — пояснил Антон Немкин.
Волгоградцам стоит заранее подготовить небольшой запас наличных. Регулярный мониторинг уведомлений от банка и установка лимитов на операции помогут вовремя заметить подозрительную активность. Если карта потеряна — не тяните: заблокируйте ее прямо сейчас через приложение вашего банка.
