Кроссовер Omoda C5 вошел в список автомобилей для работы в такси

Модель кроссовера Omoda C5 вошла в список автомобилей, разрешенных для использования в соответствии с законом о локализации такси. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте опубликования правовых актов.
Как сообщили в кабмине, актуальная редакция перечня автомобилей с учетом Omoda C5 также будет опубликована на официальном сайте Минпромторга России. Производство кроссовера локализовано в Калужской области в рамках СПИК.
Ранее KP.RU сообщал, что российские таксомоторные компании хотят расширить список разрешенных автомобилей. Как заявили в Национальном совете такси, в реестр могут войти модели Belgee, Solaris и некоторые китайские марки, которые уже доказали свою эффективность в такси.