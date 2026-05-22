Кроссовер Omoda C5 вошел в список автомобилей для работы в такси

Минпромторг опубликует актуальную редакцию перечня автомобилей для работы в такси с учетом модели Omoda C5.

Источник: Комсомольская правда

Модель кроссовера Omoda C5 вошла в список автомобилей, разрешенных для использования в соответствии с законом о локализации такси. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте опубликования правовых актов.

Как сообщили в кабмине, актуальная редакция перечня автомобилей с учетом Omoda C5 также будет опубликована на официальном сайте Минпромторга России. Производство кроссовера локализовано в Калужской области в рамках СПИК.

Ранее KP.RU сообщал, что российские таксомоторные компании хотят расширить список разрешенных автомобилей. Как заявили в Национальном совете такси, в реестр могут войти модели Belgee, Solaris и некоторые китайские марки, которые уже доказали свою эффективность в такси.