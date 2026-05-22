В Смоленской области началось строительство центра по производству низкопольных автобусов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Капсулу с посланием потомкам заложили в Кардымовском муниципальном округе Смоленской области по случаю старта строительства центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисного обслуживания техники. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в «Максе».
«Сегодня в Смоленской области дан старт строительству Центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисного обслуживания техники ОАО “МАЗ” — управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ”. Капсулу с посланием потомкам заложили вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Юрием Михайловичем Селиверстовым и генеральным директором ОАО “МАЗ” — управляющая компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” Валерием Валерьевичем Иванковичем. Строительство развернется в Кардымовском муниципальном округе», — написал он.
Анохин подчеркнул, что проект был поддержан президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе их личной встречи в ноябре 2024 года. Инвестиционный проект рассчитан на два года — будут созданы современный сервисный центр и производственные мощности. Специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию, выделен земельный участок, утвержден бизнес-план.
«Новый центр позволит клиентам получать полный комплекс услуг на одной площадке, обеспечит оригинальными запчастями холдинга “БЕЛАВТОМАЗ” и комплектующими от предприятий Минпромторга Республики Беларусь, а также позволит сократить простой техники и обеспечит ее квалифицированный ремонт», — написал губернатор, добавив, что общий объем инвестиций составит не менее 880 млн рублей.
Глава региона отметил, что Минский автомобильный завод является единственным производителем в СНГ, серийно выпускающим низкопольные перронные автобусы, в том числе электрические, и подчеркнул, что такие машины используют в аэропортах. «Сегодня в России активно развивается аэропортовая инфраструктура: строятся новые терминалы, модернизируются воздушные гавани. Новый центр будет способствовать обновлению логистической и транспортной систем России», — выразил уверенность губернатор.