Анохин: Смоленск станет крупнейшим хабом для белорусских автозапчастей в России

«В Смоленске возведут крупнейший в России логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей. Проект реализует компания “АПК-сервис Центр”. Он предусматривает строительство на улице Лавочкина современного комплекса с объектами складской инфраструктуры общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также площадок для демонстрации техники, ее хранения и сервисного обслуживания», — сообщил Анохин, добавив, что общий объем вложений составит порядка 860 млн рублей, а завершить реализацию проекта планируется к 2032 году.