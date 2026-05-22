Анохин: Смоленск станет крупнейшим хабом для белорусских автозапчастей в России

СМОЛЕНСК, 22 мая. /ТАСС/. Крупнейший в России логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей возведут в Смоленске. Объем инвестиций в проект оценивается в 860 млн рублей, сообщил глава Смоленской области Василий Анохин в «Максе».
22 мая губернатор совместно с чрезвычайным и полномочным рослом Белоруссии в Российской Федерации Юрием Селиверстовым проинспектировал стройплощадку будущего мультибрендового комплекса.
«В Смоленске возведут крупнейший в России логистический и сервисный центр белорусских автозапчастей. Проект реализует компания “АПК-сервис Центр”. Он предусматривает строительство на улице Лавочкина современного комплекса с объектами складской инфраструктуры общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также площадок для демонстрации техники, ее хранения и сервисного обслуживания», — сообщил Анохин, добавив, что общий объем вложений составит порядка 860 млн рублей, а завершить реализацию проекта планируется к 2032 году.
Участок площадью около 19 га расположен вблизи железнодорожных путей, что обеспечит удобную логистику для доставки крупногабаритной техники в регионы страны. Дополнительным преимуществом станет соседство с новой автомобильной дорогой «Подснежники — Скрипорово», имеющей прямой выход на трассу М-1 «Москва — Минск». Это позволит минимизировать нагрузку на жилые территории. В рамках реализации проекта уже заключен ряд соглашений с ведущими белорусскими машиностроительными предприятиями, включая МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», «Белшину» и «Амкодор». Ведется работа по расширению партнерского пула.
Глава региона и посол осмотрели выставку техники белорусских производителей — будущих резидентов центра, а также обсудили возможность создания на его базе постоянно действующей выставки. «Это будет уникальный для России демонстрационный и торгово-сервисный комплекс», — подчеркнул глава региона.
По окончании осмотра Василий Анохин, Юрий Селиверстов и представитель инвестора заложили памятный камень на месте будущего строительства.