ОП: закон о крипторегулировании в РФ потребует разъяснения для граждан

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. После принятия закона о крипторегулировании в России необходимо будет провести информационную кампанию для граждан, имеющих криптокошельки. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В ОП РФ обратили внимание на необходимость проведения разъяснительной работы после принятия закона о крипторегулировании в нашей стране. Информационная кампания важна и необходима по итогам принятого регулирования, так как именно криптообменники являются теми организациями, с которыми сейчас взаимодействует большая часть граждан, имеющих криптокошельки», — сказал Машаров по итогам рабочего совещания по теме «Будущее криптообменников в России: риски для граждан и бизнеса», которое прошло в ОП.
Он отметил, что важно не только говорить о необходимости перевода своих сбережений в правовой контур создаваемой российской инфраструктуры, но и о рисках, которые несет криптовалюта.
Машаров предположил, что большая часть криптообменников, работающих в текущем формате прекратит свое существование.
«Важно проводить мониторинг реализации положений законодательных актов по крипторегулированию, в частности, организации работы криптообменников, чтобы проанализировать как будет меняться динамика использования криптовалюты в мошеннических целях, в том числе как инструмент легализации средств телефонных мошенников», — сказал эксперт.
21 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри страны, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. Документ определяет круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав: это биржи, брокеры, доверительные управляющие и цифровые депозитарии, имеющие соответствующие лицензии Банка России. Также регламентируется деятельность по майнингу цифровой валюты с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.