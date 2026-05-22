Эксперты предупредили о рисках для ТЦ из-за новых правил контроля ККТ

Новые правила налогового регулирования кассовой техники в торговых точках могут негативно сказаться на сегменте торговых центров. Об этом рассказал заместитель генерального директора по торговой недвижимости Central Properties Алексей Чагин в эфире программы «Налоговая база» на Радио РБК.
«Штрафы, которые хотят возложить на арендодателя, являются прямым перекладыванием ответственности налоговых органов на частный сектор. Я думаю, что торговые центры не будут готовы такую обязанность на себя брать. Последствия для отрасли могут быть не самые позитивные», — сказал Чагин.
Он добавил, что в таком случае при нарушениях арендодателю не предоставляется право, а вменяется обязанность расторгнуть договор об аренде.
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский считает, что в современных экономических реалиях бизнесу грозит закрытие, если после устранения нарушений открытие торговой точки затянется на три месяца, как предполагается в рамках законопроекта.
«Определение, которое предлагается для организатора массовой торговли, принципиально не соответствует сути коммерческой деятельности торговых центров», — добавил он, отметив, что организации и индивидуальные предприниматели сдают недвижимость в аренду, но при этом никак не участвуют в операционной деятельности арендаторов.
В свою очередь генеральный директор ТРЦ «Планета» в городе Пермь Евгений Каштанов подчеркнул, что ТЦ сегодня уже получают данные оператора фискальных данных (ОФД) от арендаторов. «При необходимости можем провести контрольные закупки, если есть какие-то подозрения», — сказал он.
В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, который усилит контроль за безналичными расчетами и применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Законодательная инициатива, в частности, предполагает введение понятия «организатор массовой торговли» для сдающих в аренду торговые места. На них предлагается возложить обязанность по контролю соблюдения правил работы с ККТ арендаторами, а в случае нарушений — расторгать с ними договор аренды.
В случае, если у будущего арендатора отсутствует ККТ, «организатор массовой торговли» обязан отказать им в заключении договора об аренде торговой точки. Если у действующих арендаторов обнаружены нарушения, они должны быть устранены в течение 15 дней. В противном случае договор об аренде будет расторгнут. За нарушения для «организаторов массовой торговли» предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб. за первое нарушение и до 1 млн руб. — за повторное.
