В Туве уровень бедности за пять лет снизился почти на 10 п. п

«Инвестиции в основной капитал выросли почти в 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5% до 18,6%, то есть почти на 10 процентных пунктов. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия», — сказал Ховалыг.