В Туве уровень бедности за пять лет снизился почти на 10 п. п

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Показатель бедности в Туве за пять лет снизился почти на 10 процентных пунктов (п. п). Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Инвестиции в основной капитал выросли почти в 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5% до 18,6%, то есть почти на 10 процентных пунктов. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия», — сказал Ховалыг.
По его словам, за этот период численность безработных снизилась в три раза. Власти республики рассчитывают, что после старта крупных инвестпроектов будут созданы новые рабочие места, в частности при строительстве горно-обогатительного комбината — до 7 тыс.
«Приоритетная для нас задача — это, конечно, рост собственных доходов бюджета. В прошлом году они выросли на 24%, а с 2020 года — в 2,5 раза. Впервые мы за 13 лет сформировали бюджет с полным обеспечением фонда оплаты труда с учетом роста МРОТ», — добавил Ховалыг.