АСИ: стандарт общественного капитала бизнеса получил обновленную методологию

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Обновленная методология Стандарта общественного капитала бизнеса была разработана и представлена на заседании совета по методологии АНО «Общественный капитал». Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«В Москве прошло заседание совета по методологии АНО “Общественный капитал”. Участники рассмотрели и одобрили обновленную версию инструмента [Стандарта общественного капитала бизнеса] — нового отечественного решения нефинансовой отчетности, которое пришло на смену разрозненным ESG-рейтингам», — сказано в сообщении.
Отмечается, что стандарт закреплен постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2025 года № 2230. Он представляет собой комплексную систему оценки вклада организаций в общественное благосостояние и достижение национальных целей. Так, экспертиза ведется по шести направлениям: экологическое, социальное, управленческое, экономическое, деловая репутация, участие в повышении благосостояния общества.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что Стандарт общественного капитала бизнеса является инструментом оценки, измеряющим не формальное выполнение отчетности, а реальное влияние компаний на качество жизни людей. «Понимая свои долгосрочные преимущества от сотрудничества с государством — от мер поддержки до участия в стратегических проектах развития, — предприниматели будут заинтересованы инвестировать в здоровье граждан, сохранение и приумножение природного богатства, улучшение демографической ситуации, раскрытие человеческого потенциала и экономическое развитие страны», — подчеркнула она.
В свою очередь, руководитель Совета по методологии, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей достижения устойчивого развития Борис Титов отметил, что обновленная методология Стандарта общественного капитала призвана сделать его доступнее для участников. «Мы упростили некоторые вещи, сделали процедуру формирования итогового балла в целом более понятной и предсказуемой. Стандарт общественного капитала — важный шаг к созданию единой и прозрачной системы оценки социальной и экологической ответственности бизнеса. Он не только дает компаниям понятные ориентиры, но и помогает государству объективно оценивать их вклад в достижение национальных целей», — сказал он.
В пресс-службе АСИ отметили, что новая методология определяет порядок расчета целевых значений показателей общественного капитала. Так, для малого и среднего предпринимательства (МСП) базовый перечень включает 24 значения, полный — 35, для крупного бизнеса — 44 и 68 соответственно. Часть из них переведена в категорию мониторинговых: они не влияют на итоговый балл, но могут учитываться в отдельных случаях.
Разработка обновленной методологии.
При разработке документа была проведена работа с крупнейшими акционерными обществами, органами власти и деловыми объединениями. Было предложено признать пять направлений равнозначными — вес каждого составит 15%, при этом значение индекса репутации предприятия — 25%. Кроме того, отмечается, что будет учитываться наличие у компании ESG рейтингов или ренкингов, за что может быть начислено 16,7% баллов. Это обеспечит более справедливый учет значимости различных сфер нефинансовой деятельности бизнеса и сделает систему оценки более предсказуемой.
Также уточняется, что отдельное внимание на заседании уделили развитию цифровой инфраструктуры стандарта. «В рамках цифровизации стандарта стремимся настроить подтягивание данных, необходимых для проведения оценки по Стандарту, из государственных информационных систем, а также внедрить инструменты искусственного интеллекта для автоматического распознавания отчетности, ее анализа и обработки. Это позволит снизить нагрузку на компании, а также повысить качество и скорость оценки», — отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.
Так, на сегодняшний день 22 региона начали внедрять у себя Стандарт общественного капитала бизнеса. В 2026 году их количество планируют увеличить минимум в два раза.