Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 23 мая

Национальный банк установил курсы валют на 23 мая, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в значениях, установленных еще перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 23 мая, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7315 белорусского рубля, 1 евро — 3,1760 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8656 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 22 мая, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись и в субботу, 23 мая.
