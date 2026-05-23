Миронов предложил выплачивать золотым медалистам школ по 5 тыс. рублей

Председатель партии «Справедливая Россия» также выдвинул идею давать бесплатные путевки в детские лагеря тем, кто окончил учебный год на «отлично».

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Школьники, закончившие учебный год на одни пятерки, должны получать бесплатные путевки в детские лагеря, а выпускники с золотой медалью — еще и выплату в 5 тыс. рублей. Об этом заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы считаем, что, если ребенок на “отлично” закончил учебный год, он должен получать бесплатную путевку в детский лагерь. А за золотую медаль в дополнение к отдыху нужно вводить и федеральную выплату, хотя бы в 5 тыс. рублей», — отметил депутат.

По его словам, «это, может быть, небольшие деньги, но все равно это стимул», причем именно за учебу в школе, «а не просто зубрежку к ЕГЭ».

«Фракция “Справедливая Россия” готовит такие предложения», — подчеркнул парламентарий.