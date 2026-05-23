Все московские аэропорты возобновили работу

Росавиация сообщила о снятии ограничений для всех столичных аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Они принимали и выпускали самолеты по согласованию с властями. Для Жуковского ограничения сохранялись на протяжении почти полутора часов, для остальных — около двух.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлете к столице. О налете БПЛА на город сообщалось с половины одиннадцатого вечера до 0:20 мск.

Сейчас ограничения действуют для аэропортов южных регионов. Не принимают и не выпускают самолеты авиагавани Владикавказа, Грозного, Магаса, Геленджика, Ярославля, Сочи, Краснодара. Кроме того, ограничения сохраняются для Калуги и Нижнего Новгорода.

