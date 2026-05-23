Все московские аэропорты возобновили работу

Росавиация сообщила о снятии ограничений для всех столичных аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Они принимали и выпускали самолеты по согласованию с властями. Для Жуковского ограничения сохранялись на протяжении почти полутора часов, для остальных — около двух.