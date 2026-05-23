В РФ объявили отбор для приватизации 23,76% акций ПАО «Аэрофлот»: что об этом известно

В России начался отбор юрлица для организации продажи 23,76% акций ПАО «Аэрофлот». Процесс осуществляется от имени государства. Соответствующее заявление опубликовало Росимущество.
Прием заявок на участие в отборе осуществляется до 8 июня 2026 года. Объявление опубликовано 22 мая.
«Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО “Аэрофлот” из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением правительства», — сказано в сообщении Росимущества.
