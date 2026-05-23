«22/11 девелопмент»: для 71% россиян важно наличие соседского комьюнити

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Развитое соседское сообщество считают преимуществом при выборе жилья более 70% россиян, следует из данных опроса компании «22/11 девелопмент», которые изучил ТАСС.
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие более 1,5 тыс. жителей разных городов России.
«Наличие сильного соседского сообщества становится фактором привлекательности недвижимости. Так, 71% респондентов сообщили, что развитое комьюнити повышает ценность жилья. При этом лишь 15% опрошенных готовы переплачивать за квартиру в доме с сильным соседским сообществом», — сообщили в компании.
Сооснователь и операционный директор девелоперской компании Александр Канивец уточнил, что покупатели все чаще выбирают не только квадратные метры и инфраструктуру, но и эмоциональный комфорт, безопасность и качество социальной среды. Более 75% респондентов отмечают важность функции девелопера как «социального архитектора». По его словам, формат доверительного соседского комьюнити, как правило, активно продвигается и востребован в проектах более высокого класса.
Как отметили в пресс-службе компании, половина респондентов считает важным жить среди людей со схожими интересами, привычками и жизненными установками. 37% участников опроса отметили, что главным качеством хорошего соседства для них является взаимное уважение и соблюдение правил дома. Еще 28% ценят возможность дружеского общения, а четверть опрошенных — спокойную и безопасную атмосферу. Общие интересы или образ жизни также вошли в число важнейших соседских качеств — этот вариант выбрали 10%.