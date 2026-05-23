«Девелопмент-Юг»: в РФ около 80% студентов хотят жить с родителями после вуза

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Интерес к собственному жилью среди молодежи остается высоким, однако около 80% российских студентов после окончания вуза планируют жить с родителями, принимая решение о переезде с точки зрения финансовой устойчивости и комфорта. К таким выводам пришли аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» по итогам исследования потребительских настроений среди студентов в крупных городах России.
«Только порядка 20% российских студентов планируют после окончания вуза жить отдельно от родителей. При этом часть выпускников уже рассматривает покупку собственного жилья: 8% опрошенных заявили, что мечтают приобрести квартиру сразу после получения диплома, еще около 12% намерены переехать в съемное жилье. Исследование показало, что интерес к собственному жилью среди молодежи остается высоким», — рассказали ТАСС в корпорации.
Почти половина респондентов — около 44% — сообщили, что рассчитывают приобрести квартиру с помощью семьи в ближайшие 1−2 года в случае поддержки родителей с первоначальным взносом по ипотеке. При этом более 50% студентов признаются, что пока не готовы к самостоятельному проживанию из-за высокой стоимости аренды и покупки недвижимости, но хотели бы приобрести квартиру в течение пяти лет. Еще около 6% рассматривают проживание с родителями как долгосрочную перспективу, в том числе возможность накопить средства на первый взнос или создать финансовую подушку. Купить недвижимость в ближайшие 10 лет они не планируют.
Эксперты отмечают, что отношение молодежи к самостоятельному проживанию постепенно меняется. Если раньше переезд после университета воспринимался как обязательный этап взросления, то сегодня молодые люди подходят к этому вопросу более прагматично и стараются заранее просчитывать финансовую нагрузку.
«Мы видим, что запрос на собственное жилье у молодежи остается очень высоким. Многие студенты и их семьи уже во время учебы начинают рассматривать различные варианты покупки квартиры, изучают ипотечные программы и оценивают доступные форматы жилья. При этом решение о переезде все чаще принимается с точки зрения финансовой устойчивости и комфорта», — отметили в компании «Девелопмент-Юг».
По мнению аналитиков, в ближайшие годы спрос среди молодых покупателей будет смещаться в сторону компактных квартир, гибких ипотечных программ и форматов жилья с более доступным ежемесячным платежом.