В Новосибирской области назвали топ зарплат директоров колледжей

В Новосибирской области директора десяти колледжей получают свыше 300 тысяч рублей за месяц. Министерство образования Новосибирской области опубликовало рейтинг зарплат за 2025 год.
На первом месте зарплата директора Новосибирского химико-технологического колледжа имени Дмитрия Менделеева — она получила более 373,8 тысяч рублей. Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники получил 367,3 тысячи рублей в месяц. Глава Новосибирского торгово экономического колледжа заработала по 367,3 тысячи рублей в месяц.
Директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства получает 363,8 тысяч рублей в месяц. В Новосибирском колледже парикмахерского искусства директору платят более 324 тысячи рублей в месяц.
Ниже по рейтингу зарплаты директора Новосибирского политехнического колледжа — 218 тысяч в месяц, директора Ордынского аграрного колледжа им. Ю. Ф. Бугакова — более 212 тысяч рублей, директора Черепановского политехнического колледжа — более 221 тысячи рублей ежемесячно. В Кочковском межрайонном аграрном лицее директору платят 167 тысяч рублей в месяц.