Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области назвали топ зарплат директоров колледжей

Они получают свыше 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области директора десяти колледжей получают свыше 300 тысяч рублей за месяц. Министерство образования Новосибирской области опубликовало рейтинг зарплат за 2025 год.

На первом месте зарплата директора Новосибирского химико-технологического колледжа имени Дмитрия Менделеева — она получила более 373,8 тысяч рублей. Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники получил 367,3 тысячи рублей в месяц. Глава Новосибирского торгово экономического колледжа заработала по 367,3 тысячи рублей в месяц.

Директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства получает 363,8 тысяч рублей в месяц. В Новосибирском колледже парикмахерского искусства директору платят более 324 тысячи рублей в месяц.

Ниже по рейтингу зарплаты директора Новосибирского политехнического колледжа — 218 тысяч в месяц, директора Ордынского аграрного колледжа им. Ю. Ф. Бугакова — более 212 тысяч рублей, директора Черепановского политехнического колледжа — более 221 тысячи рублей ежемесячно. В Кочковском межрайонном аграрном лицее директору платят 167 тысяч рублей в месяц.