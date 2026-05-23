Бердымухамедов отметил заинтересованность Туркмении к увеличению торговли с РФ

АШХАБАД, 23 мая. /ТАСС/. Россия на протяжении многих лет остается одним из ведущих торговых партнеров Туркмении. Об этом заявил президент центральноазиатской страны Сердар Бердымухамедов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает официальная газета «Нейтральный Туркменистан» в субботу.
Встреча прошла в Ашхабаде накануне. На ней Бердымухамедов отметил заинтересованность Туркмении в увеличении объемов взаимной торговли и расширении номенклатуры реализуемых товаров, а также в установлении более тесных контактов между представителями деловых кругов. Он подчеркнул, что в Туркмении придается особое значение развитию и укреплению стратегического партнерства с РФ.
По словам главы государства, двусторонний политический диалог последовательно укрепляется, активно осуществляется и межпарламентское взаимодействие, также налажены плодотворные отношения Туркмении с регионами и субъектами РФ. В этой связи глава государства подчеркнул важность сотрудничества в рамках формата «Центральная Азия — Россия».
В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему наращиванию стратегического партнерства двух стран.
Мишустин принял участие в прошедшем в Ашхабаде 22 мая Совете глав правительств СНГ.
Туркмения является ассоциированным членом СНГ. В 2026 году председательство в органах СНГ перешло от Таджикистана к Туркмении, которая будет осуществлять его в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, в Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах и в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.