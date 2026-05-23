Бердымухамедов отметил заинтересованность Туркмении к увеличению торговли с РФ

Туркмения является ассоциированным членом СНГ. В 2026 году председательство в органах СНГ перешло от Таджикистана к Туркмении, которая будет осуществлять его в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, в Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах и в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.