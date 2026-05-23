Цена на сахарный песок вернулась к привычным значениям в Новосибирской области

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирскстат опубликовал свежие данные о динамике цен на сахар-песок в регионе. Согласно информации ведомства, в мае 2026 года средняя стоимость одного килограмма этого продукта достигла 72 рублей. Для сравнения, в январе текущего года сахар продавался чуть дешевле — по 69 рублей за килограмм.

Пик ажиотажного роста пришёлся на 2022 год, когда сахар взлетел до рекордных 87 рублей за килограмм. Однако уже к маю 2023 года продукт значительно подешевел, опустившись до 71 рубля, и с тех пор держится примерно на этом уровне. Январское снижение до 69 рублей оказалось временным, и к весне сахар-песок вернулся к привычным значениям 2024 и 2025 годов.

Сахар — не единственный продукт в потребительской корзине новосибирцев, демонстрирующий ценовую динамику. Как ранее сообщали статистики, за первые пять месяцев 2026 года свинина прибавила в цене сразу 10 рублей, и в начале мая её средняя стоимость достигла 434 рублей за килограмм.