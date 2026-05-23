В России запретили продажу армянского коньяка и вина трех марок

22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. В тот же день Роспотребнадзор приостановил оборот всех партий минеральной воды «Джермук» армянского производства. Кроме того, в Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками из Армении овощей и фруктов.