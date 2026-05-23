В России запретили продажу армянского коньяка и вина трех марок

Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию, поставляемую из Армении. В России приостановили продажу вина и коньяка производителей «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом “Шахназарян”». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о следующих напитках:

вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап Вернашен» (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025);

вино ординарное сортовое белое сухое «Веди Алко» Харджи, Т3 «Легенды Arni» (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024);

коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд» (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025);

семилетний коньяк «Шахназарян ХО» (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025).

В Роспотребнадзоре установили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. «Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — указано в пресс-релизе ведомства.

22 мая Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. В тот же день Роспотребнадзор приостановил оборот всех партий минеральной воды «Джермук» армянского производства. Кроме того, в Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками из Армении овощей и фруктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это были только цветочки».