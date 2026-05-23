Впервые в Казахстане появится курортный отель для спасателей

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. В Актау на побережье Каспийского моря ведется строительство первого в Казахстане resort-комплекса для сотрудников МЧС «112 Resort Aktau», сообщил МЧС.
На территории комплекса будут расположены капсульные дома, бассейны, спортплощадки и прогулочные зоны.
«В дальнейшем на территории комплекса появятся гостиница, SPA-центр, теннисный корт, пирс, воркаут-площадка, кафе и семейные зоны отдыха. Проект разработан с учетом условий службы спасателей и необходимости полноценного восстановления после работы», — сообщили в МЧС Казахстана.
Также на территории базы планируется размещение универсального спасательного подразделения из числа сотрудников оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС РК. Это позволит обеспечить постоянную готовность к реагированию и одновременно создать условия для подготовки и восстановления личного состава, подчеркнули в ведомстве.
«Мы должны создавать достойные условия для наших сотрудников и их семей. Спасатели круглосуточно несут службу, работают в сложных условиях и должны иметь возможность полноценно восстановиться и провести время с близкими», — отметил глава МЧС Чингис Аринов.
Проект реализуется по инициативе министра по ЧС Чингиса Аринова при поддержке частного фонда казахстанских спасателей. Земельный участок для строительства был предоставлен местными исполнительными органами.
После завершения строительства комплекс станет доступен для сотрудников МЧС и членов их семей. Для спасателей Казахстана такой формат отдыха и восстановления создается впервые, отметили в министерстве.