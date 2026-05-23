Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия рассматривает новый источник газа на фоне планов ЕС

Венгрия рассматривает возможность заключения долгосрочного контракта на поставки газа из Румынии, который может частично заменить российский импорт.

Венгрия рассматривает возможность заключения долгосрочного контракта на поставки газа из Румынии, который может частично заменить российский импорт. Об этом пишет издание Index.

Речь идет о газе с месторождения Neptun Deep в Черном море. Добычу планируют начать в 2027 году. По предварительным оценкам, Венгрия сможет получать около 1 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения объемов.

Проектом занимаются компании OMV Petrom и Romgaz. Возможным покупателем румынского газа называют венгерский государственный энергетический холдинг MVM.

Как утверждает издание, цена румынского газа уже сейчас близка к стоимости российского топлива. Основные разногласия между сторонами касаются объемов и графика поставок.

Дополнительное давление на переговоры оказывает программа Евросоюза REPowerEU. Согласно этому плану, ЕС может прекратить закупки российских энергоносителей с 2027 года.

При этом власти Венгрии ранее заявляли, что не собираются полностью отказываться от российских нефти и газа. Будущий министр экономики и энергетики Иштван Капитань говорил, что страна намерена опираться сразу на несколько источников поставок.

Победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр также подчеркивал, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти и продолжит использовать трубопровод «Дружба».

Читайте также: Россия решила по отдельности рассматривать заявки ЕС на газ.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше