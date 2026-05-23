Венгрия рассматривает новый источник газа на фоне планов ЕС

Венгрия рассматривает возможность заключения долгосрочного контракта на поставки газа из Румынии, который может частично заменить российский импорт. Об этом пишет издание Index.
Речь идет о газе с месторождения Neptun Deep в Черном море. Добычу планируют начать в 2027 году. По предварительным оценкам, Венгрия сможет получать около 1 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения объемов.
Проектом занимаются компании OMV Petrom и Romgaz. Возможным покупателем румынского газа называют венгерский государственный энергетический холдинг MVM.
Как утверждает издание, цена румынского газа уже сейчас близка к стоимости российского топлива. Основные разногласия между сторонами касаются объемов и графика поставок.
При этом власти Венгрии ранее заявляли, что не собираются полностью отказываться от российских нефти и газа. Будущий министр экономики и энергетики Иштван Капитань говорил, что страна намерена опираться сразу на несколько источников поставок.
Победивший на парламентских выборах Петер Мадьяр также подчеркивал, что Венгрия пока не может отказаться от российской нефти и продолжит использовать трубопровод «Дружба».
Читайте также: Россия решила по отдельности рассматривать заявки ЕС на газ.