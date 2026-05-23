В Севастополь доставили бензин и дизтопливо

«Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на “Атан” топливо привезут сегодня в течение дня», — написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Введенное накануне ограничение по продаже топлива — не более 20 литров в один автомобиль или одну канистру — продолжает действовать, добавил Развожаев.
В Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина, сообщил в пятницу вице-губернатор региона Павел Иено. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно вводится лимит в 20 литров.
Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.