В РФ проверят серверные процессоры из-за сходства с китайскими чипами

Минпромторг потребовал привлечь дополнительных экспертов к проверке новых российских процессоров, которые могут использоваться в оборудовании для объектов критической информационной инфраструктуры. Как сообщает CNews, в ведомстве считают, что такая техника потенциально может создать угрозу национальной безопасности из-за возможного сходства чипов с китайскими аналогами.
По данным издания, министерство направило соответствующее письмо в Торгово-промышленную палату 9 апреля 2026 года. В документе говорится, что ряд российских производителей уже подготовили опытные образцы серверов на базе этих процессоров, а в дальнейшем такое оборудование может применяться на объектах КИИ.
Ведомство указывает на сообщения о возможной технической идентичности отдельных модификаций российских процессоров и китайских чипов Loongson. Минпромторг считает недопустимым включение в реестр российской промышленной продукции решений, которые фактически используют готовые схемы, разработанные за рубежом.
Министерство потребовало, чтобы при рассмотрении заявок на включение процессоров в реестр к выездным проверкам привлекали отраслевых специалистов профильного научного учреждения. При этом CNews отмечает, что сейчас утверждать об идентичности российских и китайских процессоров преждевременно.
Разработчик процессоров настаивает, что речь идет о российской разработке на основе официально лицензированных IP-ядер архитектуры LoongArch. В компании заявили, что готовы предоставить документы, лицензии и материалы, подтверждающие происхождение изделий, а утверждения о полной идентичности с китайскими аналогами назвали голословными.
Собеседники издания в отрасли считают, что главный вопрос заключается в степени российской разработки. По их мнению, если опасения об иностранном происхождении чипов подтвердятся, это может создать риски для импортозамещения и для развития отечественной микроэлектроники.
По данным CNews, компания планирует подать заявку на включение процессоров в реестр российской продукции во II квартале 2026 года. Инженерные образцы ожидаются во II квартале 2027 года, выход на внутренний рынок намечен на тот же год.
