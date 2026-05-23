В России приостановили продажу некоторых видов коньяка и вин из Армении

Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения. Ее реализация в России приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, несоответствующая обязательным требованиям, произведенная ЗАО “Веди-алко”, ООО “Абовянский коньячный завод”, а также ООО “Винно-коньячный дом “Шахназарян” (Республики Армения): “Вино ординарное сортовое красное полусладкое “Гетап вернашен” (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и “Вино ординарное сортовое белое сухое “Веди-алко” Харджи, Т3 “Легенды ARNI” (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО “Веди-алко”, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в списке некачественной продукции оказались «Коньяк ординарный пятилетний “Армянский коньяк 5 звезд” (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО “Абовянский коньячный завод” (Республика Армения, г. Абовян).
Кроме того, выявлено несоответствие у «Армянского коньяка марочного выдержанного “КВ” семилетнего “Шахназарян ХО” (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО “Винно-коньячный дом “Шахназарян” (Республика Армения, г. Егвард).
В Роспотребнадзоре сообщили, что в целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции.
Ранее Россельхознадзор сообщил о том, что с 22 мая вводятся временные ограничения на ввоз цветов из Армении. В ведомстве уточняли, что, несмотря на то, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики предоставил гарантии, продолжается выявление карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт также заявил, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам. Он отметил, что проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю. «По результатам этой инспекции будем принимать решение», — добавил глава службы.