Владимир Путин наградил волгоградского агрария медалью

Президент России Владимир Путин отметил трудовые достижения представителя волгоградского фермерского хозяйства. Евгений Зобнин награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству», сообщает сайт Кремля. Заместителя главы крестьянско-фермерского хозяйства в Руднянском районе президент решил наградить за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Работник трудится в КФХ своего родственника Александра Зобнина, которому Путин ранее присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».