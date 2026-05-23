Новую поликлинику за 971 млн рублей построят в Новосибирской области

Власти уже выбрали подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области выбрали подрядчика для строительства новой поликлиники в Карасуке. Итоги конкурса подвели 22 мая. Об этом свидетельствует информация с портала Госзакупок.

Победителю торгов предстоит разработать проект, возвести здание и ввести его в эксплуатацию. Новый медицинский комплекс станет частью Карасукской центральной районной больницы. Строительство полностью оплатят из областного бюджета.

За право получить контракт боролись два участника. В ходе торгов один из них снизил начальную цену на 5 млн рублей. Окончательная стоимость работ составила более 971 миллиона рублей.

По условиям договора компания-победитель должна полностью завершить строительство и сдать готовую поликлинику к 1 декабря 2028 года.