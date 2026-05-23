ЦБ: годовая инфляция в Калининграде замедлилась, но остается выше, чем в целом по стране

Цены в Калининградской области в апреле выросли на 0,38% к марту. Годовая инфляция при этом замедлилась и в апреле составила 6,22%. Однако показатель остается выше, чем в целом по стране (5,58%). Такие данные приводит Центральный банк.
Как сообщает Банк России, цены на продукты выросли незначительно. В Калининградской области подорожали рыбопродукты из-за увелечения издержек рыболовецких компаний на добычу рыбы, которые связаны с удорожанием топлива, обслуживанием судов и оборудования, а также ростом зарплат сотрудников. В целом за год цены на рыбопродукты выросли на 11,24%.
Выросли цены и на мясопродукты. Производители переносили в стоимость возросшие затраты на приобретение кормов, обслуживание оборудования и логистику. За год мясная продукция подорожала на 9,13%.
Кроме того, повысились цены на продукцию общественного питания. С потеплением в регионе увеличилось число туристов, что привело к росту посещаемости кафе и ресторанов. Повышение спроса, в свою очередь, позволило предприятиям общепита более активно переносить в цены возросшие издержки на закупку продуктов, аренду помещений и оплату труда персонала. За год общественное питание подорожало на 11,48%.
Вместе с тем подешевели яйца. Это связано с увеличением их предложения в регионе, в том числе за счет заметного наращивания объемов производства яиц местной птицефабрикой. В целом за год яйца подорожали на 4,68%.
Среди непродовольственных товаров повысились цены на меха и меховые изделия. Во многом это обусловлено сокращением их предложения из-за существенного снижения объемов производства пушнины в регионе. Рост логистических издержек привел к удорожанию импортных поставок. За 12 месяцев меха и меховые изделия подорожали на 13,25%.
Цены на парфюмерию и косметику выросли из-за повышения стоимости сырья, упаковочных материалов, а также логистических услуг. Стабильный спрос позволил производителям и ретейлерам повысить цены, чтобы компенсировать возросшие издержки. В целом за год парфюмерия и косметика подорожали умеренно — на 4,38%.
По данным ЦБ, вместе с тем подешевели средства связи, электроника и техника, мебель. Основной причиной стало постепенное уменьшение спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. Кроме того, сказалось укрепление рубля. В целом за год средства связи подешевели на 16,45%, электроника и техника — на 6,87%, а мебель немного подорожала (+2,41%).
Цены на услуги же заметно повысились. Наиболее заметно подорожали санаторно-оздоровительные услуги. Увеличение спроса позволило санаториям повысить цены на свои услуги, чтобы компенсировать возросшие издержки на приобретение продуктов, расходных материалов, обслуживание помещений и оплату труда персонала. В целом за год санаторно-оздоровительные услуги в регионе подорожали на 22,47%.
Повысились цены на экскурсионные и гостиничные услуги, которые относятся к категории «другие услуги». Основная причина — рост спроса в связи с увеличением турпотока в регион. В целом за 12 месяцев экскурсионные услуги подорожали заметно — на 17,74%, а услуги гостиниц незначительно — на 2,17%.
В то же время подешевели услуги зарубежного туризма. Это связано с несколькими факторами. Так, в конце марта возобновились прямые авиарейсы из Калининграда в Турцию. Также сказалось укрепление рубля в апреле. Кроме того, из-за окончания высокого сезона в Египте и странах Юго-Восточной Азии спрос на эти направления снизился. Накопленным итогом за 12 месяцев услуги зарубежного туризма подорожали незначительно — на 1,58%.