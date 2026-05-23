Агропромышленная выставка «День поля» пройдет в Нижегородской области 26 июня

Агропромышленная выставка «День поля — 2026» (0+) пройдёт на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Селекционной станции Кстовского района 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В мероприятии примут участие аграрные предприятия, фермеры, производители и поставщики сельхозтехники, удобрений, семян, ветеринарных препаратов, кормовых добавок и других сопутствующих товаров для АПК. Выставка способствует реализации мероприятий национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году по решению Президента России Владимира Путина.
«В рамках “Дня поля”, одного из крупнейших мероприятий агропромышленного комплекса региона, участники получают возможность продемонстрировать свою продукцию и разработки широкой аудитории, расширить круг деловых контактов и перенять опыт коллег. На мероприятии и начинающие фермеры, и опытные аграрии смогут найти актуальные решения для своих задач», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
На «Дне поля» будут представлены достижения ведущих аграрных предприятий региона, новинки сельскохозяйственной техники. Кроме того, состоится выставка-продажа лучших фермерских продуктов, конкурс племенных животных и многое другое.
Для гостей выставки вход свободный.
Заявки на участие в выставке «День поля» в качестве экспонента необходимо оставлять на сайте: nn2026.vg-media.ru/.
Подробная программа мероприятия и карта с точными координатами места его проведения будут позже размещены на сайте министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов: mcx-nnov.ru.
Напомним, развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости — основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке.