Облвласти анонсировали две новые меры поддержки бизнеса

Власти Калининградской области пообещали помочь льготным финансированием бизнес-проектам в сфере роботизации, а также на создание новых предприятий на территории индустриальных парков. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Стараемся находить дополнительные и новые возможности для поддержки предпринимательских проектов. Планируем запустить программу для стимулирования роботизации и автоматизации предприятий. Прорабатываем отдельные условия для развития бизнеса в индустриальных парках», — сказал губернатор Алексей Беспрозванных. Он также добавил, что общий объем поддержки бизнеса уже составляет 17 млрд руб.
Напомним, что о решении реализовать программу «Инвест 80−85» Беспрозванных объявил в марте. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. За 2026−2030 годы на эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Структурно она состоит из трёх блоков: уже действующей программы «Восток Инвест», программы «Инвест» и программы «Агроинвест», которую попросили сделать агропромышленные предприятия.
В мае стало известно, что первоначальный годовой бюджет программы льготных займов для бизнеса «Инвест 80−85» в размере 1,3 млрд рублей будет увеличен ещё на 200 млн. Это связано с большим количеством заявок, поступивших в этом году на соискание.